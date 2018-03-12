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Общество

Режим повышенной готовности служб реагирования на ЧС установлен в Нижнем Новгороде на время выборов президента РФ

17 марта 2018 12:36  [240] Общество

Режим повышенной готовности служб реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС) установлен в Нижнем Новгороде на время выборов президента РФ. Об этом говорится в постановлении администрации города.

Согласно документу, режим повышенной готовности установлен с 15:00 16 марта до 9:00 19 марта 2018 года.

Главам администраций районов предписано: привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб районов, уточнить планы их действий по предупреждению и ликвидации ЧС; осуществлять постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения населения города; обеспечить ликвидацию возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных системах, на объектах и линиях энергосистем.

Управлению ГОЧС Нижнего Новгорода необходимо организовать контроль за состоянием окружающей среды, проводить прогнозирование возникновения ЧС и их последствий, вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых ЧС до заинтересованных служб, предприятий и организаций.

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