Режим повышенной готовности служб реагирования на ЧС установлен в Нижнем Новгороде на время выборов президента РФ Общество

Режим повышенной готовности служб реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС) установлен в Нижнем Новгороде на время выборов президента РФ. Об этом говорится в постановлении администрации города.

Согласно документу, режим повышенной готовности установлен с 15:00 16 марта до 9:00 19 марта 2018 года.

Главам администраций районов предписано: привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб районов, уточнить планы их действий по предупреждению и ликвидации ЧС; осуществлять постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения населения города; обеспечить ликвидацию возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных системах, на объектах и линиях энергосистем.

Управлению ГОЧС Нижнего Новгорода необходимо организовать контроль за состоянием окружающей среды, проводить прогнозирование возникновения ЧС и их последствий, вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых ЧС до заинтересованных служб, предприятий и организаций.