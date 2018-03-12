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Контроль безопасности работы канатной дороги усилен в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 17 марта 2018 года.
Согласно информации, меры повышенной безопасности введены после аварии, произошедшей на подъемнике в Гудаури в Грузии.
"Данная ситуация была проанализирована службой эксплуатации нижегородской канатной дороги совместно с компанией производителем оборудования POMAGALSKI (Франция). По результатам рассмотрения, приняты меры, направленные на усиление контроля за устройствами системы безопасности канатной дороги", - говорится в сообщении.
Как сообщал ТАСС, в Гудаури из-за повреждения канатной дороги пострадали восемь человек.
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