Контроль безопасности работы канатной дороги усилен в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Контроль безопасности работы канатной дороги усилен в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 17 марта 2018 года.

Согласно информации, меры повышенной безопасности введены после аварии, произошедшей на подъемнике в Гудаури в Грузии.

"Данная ситуация была проанализирована службой эксплуатации нижегородской канатной дороги совместно с компанией производителем оборудования POMAGALSKI (Франция). По результатам рассмотрения, приняты меры, направленные на усиление контроля за устройствами системы безопасности канатной дороги", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в Гудаури из-за повреждения канатной дороги пострадали восемь человек.