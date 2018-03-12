Нижегородский ФК "Олимпиец" проиграл "Оренбургу" со счетом 3:0 Спорт

Нижегородский футбольный клуб (ФК) "Олимпиец" проиграл "Оренбургу" со счетом 3:0 в выездном матче 17 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, первый гол в ворота "Олимпийца" на 11-й минуте забил Денис Попович, второй гол – на 44-й минуте Алексей Сутормин, третий гол забил на 87-й минуте Григорий Чиркин.

Это поражение прервало беспроигрышную серию "Олимпийца" из семи игр.

"Нижегородцы постараются реабилитироваться ровно через неделю, 24 марта, когда в Дзержинске будут принимать футбольный клуб "Тамбов", - говорится в сообщении.