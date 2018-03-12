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Политика

Иностранный наблюдатель от стран СНГ сообщил о соответствии выборов в Нижегородской области российскому законодательству

18 марта 2018 11:23  [16] Политика

"Выборы президента РФ в Нижнем Новгороде проходят в соответствии с российским законодательством", - заявил иностранный общественный наблюдатель от стран СНГ Сергей Ладышев по итогам посещения нижегородской УИК №2551.

"Нижегородская область хорошо подготовилась к выборам президента страны. Пообщавшись с представителями территориальной и областной избирательной комиссий, мы отметили их профессионализм. На избирательном участке, на котором мы сейчас присутствуем, явка высокая. Также видим большое количество агитационных материалов. Пока в Нижнем Новгороде все идет в соответствии с российским законодательством", - подчеркнул он.

Напомним, что во время выборов президента РФ на избирательных участках в Нижегородской области работает 2,5 тысяч общественных наблюдателей. Для голосования избирателей открыты 2 225 постоянных и четыре временных избирательных участка.

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