Владимир Панов
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проголосовал на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.
Согласно информации, Владимир Панов проголосовал утром в школе №19 Нижегородского района. "Сегодня особенный день. Ощущение сопричастности к тому, что выбираешь, какой будет твоя страна в течение шести лет, делает этот день для всех нас, для нижегородцев, жителей всей нашей страны, самым главным", - заявил он журналистам.
Кроме того, мэр принял участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". На вопрос, почему не администрация города, а жители выбирают общественные пространства, Владимир Панов сказал, что вопрос имеет длинную историю. "Общественные пространства – в каком-то смысле боль нашего города. Если вспомним, как раньше начиналось благоустройство в Нижнем Новгороде, то жители узнавали об этом по факту. Сейчас очень важно изменить эту систему. У нас есть уникальная возможность, благодаря помощи федерального бюджета, помощи губернатора, начать благоустраивать много пространств в городе. Очень важно, чтобы именно нижегородцы выбрали. Я считаю, что это хорошая практика, когда администрация и жители начинают взаимодействие друг с другом", - добавил мэр города.
Также в 09:00 на своём участке 2588 в школе №103 проголосовал секретарь нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Денис Москвин. Он отметил активность голосующих на участке, несмотря на раннее время. "Выборы - всегда праздник, и хочется начать его пораньше. Здорово, что высказать свою позицию на выборах президента России приходит много людей, и у всех прекрасное настроение, все очень доброжелательные. Таким и должно быть голосование – массовым, спокойным, легитимным", - подчеркнул Москвин.
Далее Денис Москвин отправился для наблюдения за ходом голосования на избирательные участки одномандатного округа №130. По его словам, по данным на 10:30, на участках Приокского и Ленинского районов, которые он посетил, выборы проходят без нарушений.
Как сообщалось ранее, выборы президента проходят в России 18 марта. По данным облизбиркома, в регионе 18 марта работают 2 225 постоянных и четыре временных избирательных участка.
Явка по данным на 10:00 составила 9,15%. Согласно информации облизбиркома, к этому часу в регионе проголосовали 237 тысяч 319 человек.
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