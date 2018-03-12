Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проголосовал на выборах президента РФ 18 марта Политика

Владимир Панов

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проголосовал на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Согласно информации, Владимир Панов проголосовал утром в школе №19 Нижегородского района. "Сегодня особенный день. Ощущение сопричастности к тому, что выбираешь, какой будет твоя страна в течение шести лет, делает этот день для всех нас, для нижегородцев, жителей всей нашей страны, самым главным", - заявил он журналистам.

Кроме того, мэр принял участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". На вопрос, почему не администрация города, а жители выбирают общественные пространства, Владимир Панов сказал, что вопрос имеет длинную историю. "Общественные пространства – в каком-то смысле боль нашего города. Если вспомним, как раньше начиналось благоустройство в Нижнем Новгороде, то жители узнавали об этом по факту. Сейчас очень важно изменить эту систему. У нас есть уникальная возможность, благодаря помощи федерального бюджета, помощи губернатора, начать благоустраивать много пространств в городе. Очень важно, чтобы именно нижегородцы выбрали. Я считаю, что это хорошая практика, когда администрация и жители начинают взаимодействие друг с другом", - добавил мэр города.

Также в 09:00 на своём участке 2588 в школе №103 проголосовал секретарь нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Денис Москвин. Он отметил активность голосующих на участке, несмотря на раннее время. "Выборы - всегда праздник, и хочется начать его пораньше. Здорово, что высказать свою позицию на выборах президента России приходит много людей, и у всех прекрасное настроение, все очень доброжелательные. Таким и должно быть голосование – массовым, спокойным, легитимным", - подчеркнул Москвин.

Далее Денис Москвин отправился для наблюдения за ходом голосования на избирательные участки одномандатного округа №130. По его словам, по данным на 10:30, на участках Приокского и Ленинского районов, которые он посетил, выборы проходят без нарушений.

Как сообщалось ранее, выборы президента проходят в России 18 марта. По данным облизбиркома, в регионе 18 марта работают 2 225 постоянных и четыре временных избирательных участка.

Явка по данным на 10:00 составила 9,15%. Согласно информации облизбиркома, к этому часу в регионе проголосовали 237 тысяч 319 человек.