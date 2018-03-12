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Политика

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал на выборах президента РФ 18 марта

18 марта 2018 12:40  [44] Политика
Глеб Никитин с семьёй

Глеб Никитин с семьёй

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сообщается, что глава региона пришёл на выборы на участок №2551 в гимназии №1 вместе с женой и детьми. "Пришли на выборы всей семьей, настроение отличное. Выборы для меня всегда праздничный день, тем более сегодня, когда я в первый раз голосую в Нижнем Новгороде. Все участки в регионе открылись, приступили к работе. Все этапы подготовки к выборам были пройдены на высоком уровне. Это касается и материально-технического оснащения участков, и организации самого процесса. При голосовании воспользовался комплексом электронного голосования – очень удобно и современно", - рассказал Никитин.

Также Глеб Никитин отдал свой голос за проекты благоустройства в рамках проекта "Комфортная городская среда". "Это также очень важный выбор для каждого. Уже совсем скоро те, кто проголосовал, смогут увидеть, как преображаются эти пространства и понимать, что они внесли свой вклад и их услышали", - отметил глава региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора, вместе с супругой и детьми Глеб Никитин принял участие в конкурсе "Голосовач".

Как сообщалось ранее, выборы президента проходят в России 18 марта. По данным облизбиркома, в регионе 18 марта работают 2 225 постоянных и четыре временных избирательных участка.

По данным ЦИК, явка на выборы президента РФ в Нижегородской области по данным на 12:00 составила 30,56%.

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