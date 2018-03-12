Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин проголосовал на выборах президента 18 марта Политика

Фото: Пресс-служба депутата

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин проголосовал на выборах президента 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Согласно информации, 18 марта 2018 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Нижегородском автотранспортном техникуме в Советском районе.

Сегодня на территории города работают 526 постоянных и три временных избирательных участка.

Также отмечается, что Дмитрий Барыкин вместе со своим сыном Егором принял участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Напомним, что выбрать ту или иную территории для благоустройства может любой житель города старше 14 лет при предъявлении паспорта или документа, заменяющего его. В ходе рейтингового голосования по выбору общественных пространств нижегородцы сами определят, какие территории нужно благоустроить в первую очередь в 2018 году.

В список вошла 81 территория (две набережных, две площади, две пешеходных улицы, 46 скверов и восемь парков, шесть бульваров, зоны отдыха Щелковского хутора, прибрежной части Оки и ряд других объектов).

На реализацию муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода" на 2018-2022 годы из средств областного и федерального бюджетов в 2018 году с учетом благоустройства дворовых территорий будет направлено почти 600 млн рублей.