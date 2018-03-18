Михаил Шаров призвал канавинцев проголосовать на выборах президента и выбрать территорию для благоустройства в Нижнем Новгороде Политика

Михаил Шаров Фото: Администрация Нижнего Новгорода

И. о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров призвал жителей проголосовать на выборах президента и выбрать территорию для благоустройства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 18 марта 2018 года.

Сегодня Михаил Шаров принял участие в выборах президента РФ, проголосовав на участке №2360, расположенном в Центральном Дворце культуры железнодорожников.

Кроме того, он отдал свой голос в пользу одной из территорий района, представленных в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". 18 марта свой выбор в пользу общественных пространств Канавина, которые будут благоустроены в 2018 году, могут сделать все жители района, достигшие возраста 14 лет.

"В Канавинском районе живут по-настоящему неравнодушные к судьбе района и страны жители, с активной гражданской позицией. Приглашаю всех жителей прийти и выполнить гражданский долг – проголосовать на выборах президента России, а также выбрать территорию для комплексного благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Именно от вашей активности зависит, какие территории будут благоустроены в районе в этом году", - обратился к жителям Михаил Шаров.

Как сообщалось ранее, в окончательный список вошли 10 общественных территорий Канавинского района, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах: сквер Чкалова (пересечение ул.Чкалова и ул.Октябрьской революции); территория вокруг Мещерского озера, включая сквер по Мещерскому бульвару; территория вдоль Мещерского бульвара; сквер по ул. Григорьева; сквер по ул. Марата; площадь перед к\т "Канавинский" (будет включена в титул); ул.Советская (широкая); набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария (будет включена в титул); сквер по ул. Гордеевской (от д.14 до д.28); сквер "Мать и Дитя" (территория между ул.Путейской и Гороховецкой).

Напомним, нижегородцы в ходе рейтингового голосования сами определят, какие общественные пространства нужно благоустроить в первую очередь. В окончательный список вошла 81 территория (две набережных, две площади, две пешеходных улицы, 46 скверов и восемь парков, шесть бульваров, зоны отдыха Щелковского хутора, прибрежной части Оки и ряд других объектов).