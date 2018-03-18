Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 1,5 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 19 марта 2018 года.

Согласно информации, 41-летний нижегородец в 2011 году в автосалоне приобрёл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и после этого в течение трех лет неоднократно обращался в сервисный центр по поводу технических неисправностей данного автомобиля.

В январе 2016 года он представил в суд пакет подложных документов о том, что на период ремонта автомобиля он якобы был вынужден арендовать для другое транспортное средство и потратил на это около 1,5 млн рублей. Суд взыскал данную сумму с сервисного центра. Но представители сервисного центра обратились в правоохранительные органы по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Уголовное дело в отношении нижегородца по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в настоящее время направлено в суд. Санкция данной статьи предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.