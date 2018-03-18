Избирком и ГУ МВД объяснили инцидент при голосовании в нижегородской гимназии №1 технической ошибкой Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Избирком и ГУ МВД объяснили инцидент при голосовании в нижегородской гимназии №1 технической ошибкой.

Член избирательной комиссии области на постоянной основе Екатерина Николайчук 19 марта 2018 года рассказала о том, что по жалобе в гимназии №1 факта фальсификации не было. Речь идет о ситуации в день выборов, когда две женщины с идентичными ФИО и адресом пришли на избирательный участок, но при этом не совпадали номера паспортов. Николайчук ответила, что имела место быть техническая ошибка.

"Была проведена проверка ГУ МВД по Нижегородской области. По предварительным данным, не было факта двойного голосования, произошла техническая ошибка члена комиссии. Он внес не в ту строку паспортные данные. Обоих избирателей опросили, они оба голосовали. Фальсификации не было", - сообщила Николайчук.