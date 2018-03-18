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Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство сожителя из-за измены

19 марта 2018 11:15  [76] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 19 марта 2018 года.

По версии следствия, вечером 15 марта 2018 года в квартире дома по ул. Чкалова (Канавинский район) 41-летняя подозреваемая услышала шум на кухне, в которой осталась ночевать ее подруга. Увидев, что ее сожитель пристает к подруге, она ударила мужчину ножом. 41-летний пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу. Он остался жив, но его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

"Первоначально обе подруги выдвинули вервию о непричастности к причинению телесных повреждений одной из них. Однако, на основании совокупности собранных доказательств, подозреваемая созналась в содеянном", - говорится в сообщении СУ СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается.

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