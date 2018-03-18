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Происшествия

Mitsubishi насмерть сбил мужчину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 марта

19 марта 2018 11:38  [81] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Mitsubishi насмерть сбил мужчину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 марта 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 19:40 на ул. Монастырка, 13. Согласно информации, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП мужчина получил смертельное ранение. Его личность в настоящее время не установлена, на вид 35-40 лет.

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