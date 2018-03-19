Сотрудник нижегородского "Теплоэнерго" рассказал Владимиру Путину о работе союза молодежи предприятия Общество

Замначальника управления организации строительно-монтажных работ нижегородского ОАО "Теплоэнерго" Павел Андреев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о работе союза молодежи предприятия.

Как сообщила пресс-служба "Теплоэнерго" 19 марта 2018 года, это произошло в рамках форума рабочей молодежи в Нижнем Тагиле.

"У нас в Теплоэнерго создан совет молодежи, который по итогам работы в 2017 году признан лучшим советом молодежи в Нижегородской области. Мы обмениваемся знаниями, опытом, реализуем совместные проекты. Хотелось бы вовлечь в это взаимодействие коллег из других предприятий и других городов. Поддержите, пожалуйста, эту идею", - с таким предложением к президенту обратился Андреев.

В ответ глава государства отметил, что "идея, безусловно, хорошая", со своей стороны пообещал подумать над тем, как можно ее поддержать и предложил молодежным объединениям, не дожидаясь действий сверху, начинать эту работу уже сейчас в сети интернет, взаимодействуя в рамках сообществ. "Что касается поддержки, то я с удовольствием ее обеспечу", - сказал Путин.

Кроме того, президент попросил молодежные объединения предприятий поддержать идею ранней профориентации для старшеклассников, которую глава государства озвучил ранее в послании Федеральному собранию – так называемый "Билет в будущее".

"Идею Президента мы, безусловно, поддержим и сделаем все возможное, чтобы ее реализовать не только в рамках Теплоэнерго, но и на других предприятиях города и области. Сейчас формируется стратегия создания городского Совета рабочей молодежи, главной целью которого станет объединение, развитие и решение общих вопросов рабочей молодежи города", - сообщил Андреев.

СПРАВКА:

Совет молодежи ОАО "Теплоэнерго" - это выборный орган, основной целью которого является защита трудовых прав и социальных интересов молодых специалистов, привлечение работающей молодежи к активной социальной деятельности. Деятельность совета молодежи предприятия развивается в четырех направлениях: социально-производственное, культурно-массовое, спортивное, информационное. В состав совета молодежи Теплоэнерго входят порядка 50 активных молодых сотрудников предприятия.