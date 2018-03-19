Владельцы 150 частных автобусов против подключения к системе ГЛОНАСС в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Владельцы 150 частных автобусов, обслуживающих маршруты общественного транспорта, против подключения к системе ГЛОНАСС в Нижнем Новгороде. Об этом в ходе комиссии Гордумы по транспорту 19 марта 2018 года сообщил директор МУК "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Владимир Некрасов.

"Среди таких перевозчиков маршрутки Т-21, 25, 60, 69 (ООО "Автосфера"). Несмотря на неоднократные обращения, данный перевозчик на контакт не идет, мотивируя тем, что в апреле заканчиваются контракты, и он не хочет тратить дополнительные средства на ГЛОНАСС. Также в этот список попали 95 автобусов Т-45, Т-90, А-88 (ООО "Мещеряков и К"). Перевозчикам представлен график оборудования подвижного состава ГЛОНАСС. Согласно графику, в середине мая автобусы должны быть подключены к городской системе", - сообщил Некрасов.

Он напомнил, что городская система контроля и мониторинга пассажирского транспорта создана на основе программно-аппаратного комплекса "АСУ-навигация". На данный момент к системе подключено 470 автобусов МП "Нижегородпассажиравтотранс", работающих на 50 маршрутах и 720 автобусов частных перевозчиков, работающих на 47 маршрутах. Порядка 40 автобусов МП "НПАТ" работают с неисправным оборудованием. В НПАТ запрошен график восстановления оборудования. По заявлению руководства предприятия, к маю 2018 года это нарушение будет устранено.

"Предусмотрено ли оснащение маршруток системой "ЭРА-ГЛОНАСС" (российская государственная система экстренного реагирования при авариях, - прим. НИА "Нижний Новгород"), - спросил депутат от "Единой России" Станислав Прокопович.

"Оборудование, которое установлено уже соответствует "ЭРЕ-ГЛОНАСС". Перевозчик может бесплатно посредством интернета зарегистрироваться в этой системе", - уточнил Некрасов.

По его словам, к маю 2018 года 1 650 единиц городского наземного общественного транспорта будет подключено к городской системе контроля и мониторинга. Это поможет снять как минимум 50% жалоб и нареканий на работу транспорта. Совместное использование аппаратуры ГЛОНАСС и АСКОП позволит проводить зональное и полное обследование пассажиропотока на маршрутах, определять его востребованность и актуальность, а также в режиме реального времени передавать оператору АСКОП информацию о проведенных транзакциях, сократить время на обработку информации и исключить ручное вмешательство в работу.

Напомним, МКУ "ЦДС городского пассажирского транспорта" было создано в ноябре 2017 года в целях обеспечения работоспособности городской системы, а также в целях контроля за исполнением перевозчиками условий муниципальных контрактов и свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров.

Администрация Нижнего Новгорода планировала направить 7 млн рублей на оснащение электротранспорта системой ГЛОНАСС в 2018 году, которое ведется в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу.