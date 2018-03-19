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Происшествия

Женщина подозревается в убийстве сына в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

20 марта 2018 16:24  [118] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина подозревается в убийстве сына в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 20 марта 2018 года.

По версии следствия, 17 марта 2018 года в квартире на ул. Автомеханической во время семейной ссоры подозреваемая нанесла 27-летнему сыну ножевое ранение в грудь. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу, где, не приходя в сознание, скончался на следующий день.

Уголовное дело в отношении 50-летней женщины возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Женщина задержана. Она призналась в содеянном и сообщила следователям СК, что в тот вечер они поссорились с сыном из-за того, что тот не работал, жил на ее пенсию и злоупотреблял спиртными напитками.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

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