Женщина подозревается в убийстве сына в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина подозревается в убийстве сына в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 20 марта 2018 года.

По версии следствия, 17 марта 2018 года в квартире на ул. Автомеханической во время семейной ссоры подозреваемая нанесла 27-летнему сыну ножевое ранение в грудь. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу, где, не приходя в сознание, скончался на следующий день.

Уголовное дело в отношении 50-летней женщины возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Женщина задержана. Она призналась в содеянном и сообщила следователям СК, что в тот вечер они поссорились с сыном из-за того, что тот не работал, жил на ее пенсию и злоупотреблял спиртными напитками.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.