Комиссия нижегородской Думы по горхозяйству отложила вопрос об активизации капремонта домов в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены комиссии Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству перенесли вопрос о мерах, принимаемых администрацией города по активизации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018 году с учетом рекомендаций комиссии. Об этом на заседании комиссии 20 марта 2018 года сообщил ее председатель Владимир Аношкин.

Докладывать по этому вопросу должна была первый заместитель главы администрации города Наталия Казачкова.

Аношкин сказал, что получил обращение от замглавы горадминистрации Анатолия Молева c просьбой снять этот вопрос с повестки 20 марта в связи с тем, что в ближайшее время планируется провести совещание у врио губернатора Глеба Никитина с участием главы города Владимира Панова для отработки единого мнения по данной теме. Пока такое совещание не проведено, нет смысла рассматривать вопрос. Депутаты рассмотрят его на заседании профильной комиссии в апреле.

Как сообщалось ранее, план капитального ремонта МКД в Нижнем Новгороде на 2018 год увеличен в 1,6 раза.