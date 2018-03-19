Администрация Нижнего Новгорода планирует создать интерактивную систему контроля дорожных и коммунальных служб в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода планирует создать интерактивную систему контроля дорожных и коммунальных служб в 2018 году. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 20 марта 2018 года.

Согласно информации, глава города Владимир Панов встретился с активистами общественного проекта по контролю за уборкой снега "Антиснег-НН" где сообщил, что сейчас эта система находится в стадии разработки.

"Первоочередной задачей я считаю необходимым вывести всю снегоуборочную технику в режим онлайн. Это нужно в первую очередь для администрации города, чтобы мы могли объективно оценивать наличие работающей техники, и с помощью жителей мы все это будем проверять", - отметил Панов.

Мэр отметил, что благодаря активным участникам группы был выявлен ряд проблемных вопросов, в том числе "белые пятна" - никому не принадлежащие территории на карте города.

"Когда мы с вами видим неубранный снег, у нас очень часто возникает вопрос к местной администрации. Однако за уборку снега отвечают и ДУКи, и ТСЖ, и предприятия, которые обязаны исполнять и приводить в нормативное состояние свои территории. Именно для этого в ежедневном режиме у нас работала АТИ. Сотрудники инспекции выходили и выписывали либо предписания, или в случае наличия нарушений – составляли протокол. В ежедневном режиме я имел на столе сводку по всем объектам, по количеству выписанных предписаний и нарушений. Это репрессивные меры, но я думаю, что принуждение, все-таки последний способ. Самое важное – изменить отношение всех заинтересованных сторон к вопросам благоустройства, и, конечно, культуру проживания в нашем городе. И здесь нужна помощь нижегородцев", - подчеркнул Панов.

Он также отметил, что предложения активистов, высказанные во время встречи будут учтены в техническом задании для создания системы контроля.

Активистка группы Елена Латышева заявила, что, как автомобилист со стажем, оценила хорошее качество уборки магистральных дорог, "ездить по ним даже в снегопады было комфортно". "Как у пешехода у меня еще есть вопросы по уборке определенных улиц и дворов, но я думаю, что и они будут решаться. На мой взгляд, чем больше будет участников таких групп, как "Антиснег", чем больше жителей будет вовлечено в вопросы благоустройства, тем чище и комфортнее будет город", - сказала она.

"Я считаю, что итоги работы группы – позитивные. Для Нижнего Новгорода такой подход к уборке снега и получению обратной связи от жителей - это удачное решение. Я считаю, что работа администрации города, активных жителей и подрядчиков была выстроена практически идеально. Понятно, что есть определенные шероховатости, но, я надеюсь, что они будут исправлены", - отметил член городской Общественной палаты Павел Пашинин.

Напомним, "Антиснег – Нижний Новгород" – официальная группа, созданная для совместного с нижегородцами контроля за качеством уборки территорий города в зимнее время.

Администрации районов города, в чьей зоне ответственности находится содержание территорий, направляют предписания подрядчикам, ДУКам, ТСЖ, представителям бизнеса, за которыми есть закрепленные участки и объекты. На каждое сообщение будет предоставляться подкрепленный фотографией официальный ответ.

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