Члены комиссии по городскому хозяйству Думы Нижнего Новгорода отправили на доработку отчёт управления ГОиЧС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Отчет МКУ "Управление по делам гражданской обороны и ЧС Нижнего Новгорода" о проделанной работе за 2017 год был отправлен на доработку членами комиссии по городскому хозяйству Гордумы. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комиссии 20 марта 2018 года.

В своем докладе директор МКУ Сергей Гашков рассказал, что на ближайшие три года из городского бюджета на работу учреждения было выделено 104 млн рублей. Из этой суммы зарплата сотрудников составила 56 млн, затраты на муниципальную систему оповещения - 39 млн, финансовый резерв ликвидации аварий - 4 млн, и только 11 млн рублей будут направлены на текущую деятельность учреждения. Для нужд МКУ был закуплен аварийно-спасательный автомобиль, но без инструментов. Их стоимость оценивается в сумму 800 тысяч рублей.

По словам Гашкова, за прошлый год сотрудниками аварийно-спасательного отряда было спасено 94 человека. С июля 2017 года изменилась структура учреждения. Было 11 заместителей директора, стало только три, а также были объединены отделы в районах города. За счет этого численность отряда увеличилась на 40 человек. Основные направления в работе на 2018 год: предупреждение и ликвидация ЧС и обеспечение пожарной безопасности, постоянный мониторинг обстановки на территории города, прогнозирование ЧС, обеспечение безопасности населения в период ЧМ-2018 и другие.

Сейчас центр экстренного реагирования располагается на улице Гоголя. Гашков предложил создать единый центр экстренного реагирования на базе ЕДДС города, но инициатива не получила одобрения депутатов.

"Чем людей будете спасать? У вас нет материально-технической базы. Не к вам конкретно претензии, но вы не сможете решить поставленные задачи. Приобрели одну спасательную машину без инструментов. Все ваше оборудование уместится на один стол в зале заседаний. Что можно купить на оставшиеся 11 млн рублей ? У вас нет ни одного генератора на балансе", - заметил депутат Андрей Дранишников ("Единая Россия").

"В связи с чем такие средства направляются на службу, которая спасает, но иногда. Предлагаю пересмотреть сумму 104 млн рублей. Если вы хотите создать государственный центр, то и финансирование тоже должно быть государственным, а не муниципальным", - добавил депутат Евгений Лазарев.

Депутаты также обратили внимание, что Гашков в своем отчете не упомянул о программе комплексного оснащения центра. Члены комиссии предложили отправить запрос в департамент финансов по вопросу того, какие именно расходы на работу центра экстренного реагирования осуществляются из городского бюджета, попросили Гашкова более детально проработать отчет и представить перспективную программу на следующем заседании комиссии в апреле 2018 года.