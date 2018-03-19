Последние новости рубрики Происшествия
21 марта 2018 08:58  [421] Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего нижегородца по подозрению в покушении на сбыт наркотиков
20 марта 2018 17:14  [173] СУ СК просит помощи нижегородцев в поиске пропавшего в Арзамасском районе Алексея Бубнова
20 марта 2018 16:24  [291] Женщина подозревается в убийстве сына в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
20 марта 2018 12:29  [224] Обвиняемый в убийстве 60-летней сожительницы мужчина в Нижегородской области направлен на принудительное лечение
20 марта 2018 11:46  [1352] Два ребёнка пострадали в ДТП в Дзержинске Нижегородской области 19 марта
20 марта 2018 11:20  [338] Житель Уренского района Нижегородской области осуждён на 14 лет за сексуальное насилие в отношении дочери знакомого
20 марта 2018 09:30  [292] Пенсионер погиб на пожаре в Павлово Нижегородской области 19 марта
20 марта 2018 09:14  [157] Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве инвалида
19 марта 2018 19:28  [2632] Адвокат экс-руководителя нижегородского УФНС Владимира Шелепова опроверг информацию о его смерти, - Коммерсантъ
19 марта 2018 18:40  [529] Суд в Нижнем Новгороде пять месяцев не может разыскать двух отбывающих наказание экс-полицейских, - "Комитет против пыток"
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего нижегородца по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

21 марта 2018 08:58  [421] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего нижегородца по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 21 марта 2018 года.

Согласно информации, 4 марта 2018 года сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Автозаводского района, у которого были обнаружены 29 свертков с наркотическим средством, общей массой 38 г (относится к крупному размеру). Отмечается, что молодой человек не трудоустроен.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Как отмечает прокуратура, санкция ч.4 ст.228 предусматривает лишение свободы от десяти до двадцати лет.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph