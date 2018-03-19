Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего нижегородца по подозрению в покушении на сбыт наркотиков Происшествия

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Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего нижегородца по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 21 марта 2018 года.

Согласно информации, 4 марта 2018 года сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Автозаводского района, у которого были обнаружены 29 свертков с наркотическим средством, общей массой 38 г (относится к крупному размеру). Отмечается, что молодой человек не трудоустроен.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Как отмечает прокуратура, санкция ч.4 ст.228 предусматривает лишение свободы от десяти до двадцати лет.