Двое нижегородских полицейских оштрафованы на 400 тысяч рублей за покушение на мошенничество Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Двое нижегородских полицейских оштрафованы на 400 тысяч рублей за покушение на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 21 марта 2018 года.

Согласно информации, в январе 2018 года двое бывших оперуполномоченных ОП № 3 УМВД России по Нижнему Новгороду пообещали гражданину, что освободят его от ответственности за преступление по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). 22 января на пр. Ленина Ленинского района один из подозреваемых получил через посредника от гражданина требуемые 120 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении 27- и 29-летнего подозреваемых было возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В ходе предварительного расследования вину они признали в полном объеме, из органов внутренних дел они были уволены.

Суд назначил им штраф в 200 тысяч рублей каждому.