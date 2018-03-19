Последние новости рубрики Происшествия
21 марта 2018 10:40  [102] Нижегородец осуждён на 12 лет за действия сексуального характера в отношении двух школьниц
21 марта 2018 10:19  [117] Двое нижегородских полицейских оштрафованы на 400 тысяч рублей за покушение на мошенничество
21 марта 2018 08:58  [667] Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего нижегородца по подозрению в покушении на сбыт наркотиков
20 марта 2018 17:14  [177] СУ СК просит помощи нижегородцев в поиске пропавшего в Арзамасском районе Алексея Бубнова
20 марта 2018 16:24  [300] Женщина подозревается в убийстве сына в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
20 марта 2018 12:29  [234] Обвиняемый в убийстве 60-летней сожительницы мужчина в Нижегородской области направлен на принудительное лечение
20 марта 2018 11:46  [1389] Два ребёнка пострадали в ДТП в Дзержинске Нижегородской области 19 марта
20 марта 2018 11:20  [346] Житель Уренского района Нижегородской области осуждён на 14 лет за сексуальное насилие в отношении дочери знакомого
20 марта 2018 09:30  [293] Пенсионер погиб на пожаре в Павлово Нижегородской области 19 марта
20 марта 2018 09:14  [157] Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве инвалида
Происшествия

Нижегородец осуждён на 12 лет за действия сексуального характера в отношении двух школьниц

21 марта 2018 10:40  [102] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец осуждён на 12 лет за действия сексуального характера в отношении двух школьниц. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 21 марта 2018 года.

По информации следствия, 22 февраля 2017 года около 12:00 у жилого дома на ул. Ларина в Приокском районе 28-летний подсудимый совершил иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних школьниц. Девочки сразу сообщили о случившемся своим родственникам, а те, в свою очередь, в правоохранительные органы. По "горячим следам" подозреваемый был задержан. Потерпевшие смогли запомнить и опознать преступника.

Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.

Приговором суда он приговорён по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) к 12 годам в колонии строгого режима.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph