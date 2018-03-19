Нижегородец осуждён на 12 лет за действия сексуального характера в отношении двух школьниц Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец осуждён на 12 лет за действия сексуального характера в отношении двух школьниц. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 21 марта 2018 года.

По информации следствия, 22 февраля 2017 года около 12:00 у жилого дома на ул. Ларина в Приокском районе 28-летний подсудимый совершил иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних школьниц. Девочки сразу сообщили о случившемся своим родственникам, а те, в свою очередь, в правоохранительные органы. По "горячим следам" подозреваемый был задержан. Потерпевшие смогли запомнить и опознать преступника.

Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.

Приговором суда он приговорён по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) к 12 годам в колонии строгого режима.