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Нижегородец осуждён на 12 лет за действия сексуального характера в отношении двух школьниц. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 21 марта 2018 года.
По информации следствия, 22 февраля 2017 года около 12:00 у жилого дома на ул. Ларина в Приокском районе 28-летний подсудимый совершил иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних школьниц. Девочки сразу сообщили о случившемся своим родственникам, а те, в свою очередь, в правоохранительные органы. По "горячим следам" подозреваемый был задержан. Потерпевшие смогли запомнить и опознать преступника.
Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.
Приговором суда он приговорён по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) к 12 годам в колонии строгого режима.
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