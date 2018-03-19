Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде 20 марта 53-летней Елены Трифоновой Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде 20 марта 53-летней Елены Трифоновой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, около 16:00 женщина ушла из дома ул. Красных Партизан д.16 и не вернулась. Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы каштанового цвета, стрижка каре, карие глаза.

Была одета в темно-синее пальто с капюшоном, сиреневую вязаную шапку в полоску, темно-синие джинсы, черные сапоги.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).