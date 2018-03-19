Сергей Жураков стал новым художественным руководителем нижегородского ЦК "Рекорд" Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сергей Жураков стал новым художественным руководителем нижегородского центра культуры "Рекорд". Об этом сообщает пресс-служба центра 21 марта 2018 года.

Согласно информации, 20 марта новый руководитель был представлен коллективу "Рекорда". Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ЦК, Жураков приступит к своим обязанностям с 26 марта. Также отметили, что его кандидатура была одобрена в минкульте.

Как рассказала директор "Рекорда" Наталья Егоршина, Сергей Жураков имел заметное преимущество среди других претендентов на данную должность. "Выбор из множества резюме был сложным. Однако Сергей Жураков изначально имел очевидное преимущество, можно сказать, "шел с большим отрывом". На концертах, которые он организует, — всегда "биток", полный зал. Об этом свидетельствует опыт и нашего центра культуры, и других концертных площадок. В свою очередь, этот факт означает, что Сергей Жураков умеет работать с аудиторией, что у него есть вкус и организаторское чутье, и деньги считать он умеет. Профессиональные же контакты Сергея Журакова с известными артистами — гарантия будущих аншлаговых концертов в стенах "Рекорда", что выведет старейшее культурное учреждение Нижнего Новгорода на новый уровень", - прокомметировала она.

Напомним, что Олег Шакирский покинул должность худрука нижегородского КЦ "Рекорд" с 1 февраля 2018 года.

СПРАВКА:

Сергей Германович Жураков закончил Нижегородскую государственную консерваторию им. Глинки. С 2005 года занимается организацией концертов и культурно-массовых мероприятий больше. В том числе, он является организатором Нижегородской джазовой филармонии. Также Сергей Жураков организовывал абонементные концерты-лекции для жителей Нижнего Новгорода, выводил свои мероприятия на крупнейшие концертные площадки области, участвовал как музыкант в многочисленных концертах и фестивалях.