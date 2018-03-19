Последние новости рубрики Культура и отдых
21 марта 2018 12:39  [70] Сергей Жураков стал новым художественным руководителем нижегородского ЦК "Рекорд"
20 марта 2018 18:03  [280] XV международный фестиваль искусств имени Сахарова пройдет в Нижегородской филармонии 19 мая – 8 июня
19 марта 2018 18:09  [185] Седьмой день чтения "Читаем Горького" прошел в Дзержинске Нижегородской области 19 марта
19 марта 2018 15:14  [330] Руководитель нижегородского театра "Пиано" Владимир Чикишев получил премию президента РФ
19 марта 2018 14:16  [306] Премьера спектакля "Non dolet" состоится в Дзержинском театре драмы в Нижегородской области 24 и 25 марта
16 марта 2018 16:24  [322] "Сейчас надо системно попробовать посмотреть на то, что есть в городе", - Павел Милославский
16 марта 2018 15:18  [486] "То, что Владимир Панов при разработке стратегии развития культуры обратился к экспертам, разумный шаг", - Анна Гор
16 марта 2018 13:58  [432] Анна Гор возглавила рабочую группу по разработке стратегии развития культуры Нижнего Новгорода
15 марта 2018 19:31  [460] Департамент культуры Нижнего Новгорода передал разработку программы развития парков некоммерческой организации
15 марта 2018 18:55  [2025] "Раньше не была близко знакома с творчеством Виктории Токаревой, и как оказалось, зря", - Алла Решетникова
Культура и отдых

Сергей Жураков стал новым художественным руководителем нижегородского ЦК "Рекорд"

21 марта 2018 12:39  [70] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сергей Жураков стал новым художественным руководителем нижегородского центра культуры "Рекорд". Об этом сообщает пресс-служба центра 21 марта 2018 года.

Согласно информации, 20 марта новый руководитель был представлен коллективу "Рекорда". Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ЦК, Жураков приступит к своим обязанностям с 26 марта. Также отметили, что его кандидатура была одобрена в минкульте.

Как рассказала директор "Рекорда" Наталья Егоршина, Сергей Жураков имел заметное преимущество среди других претендентов на данную должность. "Выбор из множества резюме был сложным. Однако Сергей Жураков изначально имел очевидное преимущество, можно сказать, "шел с большим отрывом". На концертах, которые он организует, — всегда "биток", полный зал. Об этом свидетельствует опыт и нашего центра культуры, и других концертных площадок. В свою очередь, этот факт означает, что Сергей Жураков умеет работать с аудиторией, что у него есть вкус и организаторское чутье, и деньги считать он умеет. Профессиональные же контакты Сергея Журакова с известными артистами — гарантия будущих аншлаговых концертов в стенах "Рекорда", что выведет старейшее культурное учреждение Нижнего Новгорода на новый уровень", - прокомметировала она.

Напомним, что Олег Шакирский покинул должность худрука нижегородского КЦ "Рекорд" с 1 февраля 2018 года.

СПРАВКА:
Сергей Германович Жураков закончил Нижегородскую государственную консерваторию им. Глинки. С 2005 года занимается организацией концертов и культурно-массовых мероприятий больше. В том числе, он является организатором Нижегородской джазовой филармонии. Также Сергей Жураков организовывал абонементные концерты-лекции для жителей Нижнего Новгорода, выводил свои мероприятия на крупнейшие концертные площадки области, участвовал как музыкант в многочисленных концертах и фестивалях.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph