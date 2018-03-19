Знаменитое историческое здание в центре города останется без ремонта к ЧМ-2018, - анонс "Нижегородского рабочего" от 21 марта Общество

Знаменитое историческое здание в центре города останется без ремонта к ЧМ-2018, - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 21 марта

"Это одно из зданий, которые формировали центр города. Красивое, хороших пропорций, с пилястрами, обрамляющими окна, рустованным цоколем. Изначально строилось как общежитие авиационного техникума, который находился рядом (серое здание с колоннами на улице Костина, 2). Это начало 50-х годов, стиль советского неоклассицизма или сталинского ампира, олицетворявшего победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Оба творения - известного нижегородского архитектора Дмитрия Павловича Сильванова, судьба которого не менее удивительна. Главный архитектор города, который ушел на фронт сапером и с боями дошел до Берлина, дожил до 95 лет. Я из семьи архитекторов и помню, как мои родители дружили с его семьей. Начиная с 30-х и в послевоенные годы он спроектировал знаковые объекты города, определявшие свою эпоху", - - рассказывает Ольга Орельская, доктор архитектуры, профессор кафедры архитектурного проектирования Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Ольга Владимировна отмечает, что подобных зданий в городе немного и они должны обязательно быть включены в объекты культурного наследия (а этот дом, наоборот, был выведен из этого списка — авт.). И, конечно, отремонтированы. Будет ли историческое здание приведено в порядок и за чей счет? - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

В прошлом номере от 14 марта "НР" рассказал историю аспирантки из Туниса Икрам Хамрауи, осмелившейся вступить в невольное противостояние с одним из престижнейших вузов России — Нижегородским государственным университетом им. Лобачевского. Бывшая теперь уже аспирантка рассказала о том, как после пяти лет обучения, за которые ей в общей сложности пришлось отдать более полумиллиона рублей, ее отчислили. Напомним, что главная претензия студентки к университету заключалась в том, что вуз не предоставлял ей в должном объеме лабораторных мышей, необходимых для исследований. Как утверждает Икрам, сменявшие друг друга научные руководители кормили аспирантку "завтраками", обещая, что мыши будут, но позже. Как представители университета им. Н.И.Лобачевского прокомментировали скандальное отчисление иностранной студентки биолога? – читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

В 2017 году в России стал необычайно популярен новый вид донесения информации – телеграм-каналы. Изюминка каналов - политическая инсайдерская, то есть закрытая, информация. Нижний Новгороде не остался в стороне от столичной моды. "Можно говорить о легитимизации слухов, превращении их в написанные тексты, чего ранее мы не могли видеть в СМИ. Качество слухов здорово выросло", - говорит основатель телеграм-канала "Спич" Александр Пичугин. "То, о чем вещают анонимные каналы нужно делить даже не на два, а на гораздо большее число. С другой стороны, если что-то вбрасывается через "телеграм", это, как правило, кому-то нужно", - полагает Андрей Вовк. А это уже тема для политического анализа ситуации. Есть ли будущее у новинки политического сезона? Эти и другие новости читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".