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Культура и отдых

Премьера мюзикла "Голубая камея" Кима Брейтбурга анонсирована в Нижегородском театре "Комедiя" на сентябрь 2018 года

21 марта 2018 13:53  [419] Культура и отдых
театр Комедiя

театр Комедiя

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Премьера мюзикла "Голубая камея" Кима Брейтбурга анонсирована в Нижегородском театре "Комедiя" на сентябрь 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 21 марта 2018 года.

Согласно информации, на данный момент театр объявил кастинг мужчин и женщин с артистическими способностями, в возрасте от 18 до 45 лет: вокалистов (эстрадный и академический вокал), студентов театральных и музыкальных учебных заведений, профессиональных актеров музыкальных и драматических театров.

Для участия в кастинге вокалистам необходимо подготовить два разнохарактерных вокальных номера, дающих наиболее полное представление о вокальных и артистических возможностях. Петь можно как с музыкальным сопровождением (фонограмма, аккомпаниатор), так и без сопровождения. Для нижегородского театра "Комедiя" это будет третий по счету мюзикл, который поставлен продюсером и композитором Кимом Брейтбургом. Ранее были поставлены спектакли "Леонардо" и "Казанова".

Напомним, что премьера спектакля "Голодранцы и аристократы" состоялась в нижегородском театре "Комедiя" 17-18 марта.

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