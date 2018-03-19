Премьера мюзикла "Голубая камея" Кима Брейтбурга анонсирована в Нижегородском театре "Комедiя" на сентябрь 2018 года Культура и отдых

театр Комедiя Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Премьера мюзикла "Голубая камея" Кима Брейтбурга анонсирована в Нижегородском театре "Комедiя" на сентябрь 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 21 марта 2018 года.



Согласно информации, на данный момент театр объявил кастинг мужчин и женщин с артистическими способностями, в возрасте от 18 до 45 лет: вокалистов (эстрадный и академический вокал), студентов театральных и музыкальных учебных заведений, профессиональных актеров музыкальных и драматических театров.



Для участия в кастинге вокалистам необходимо подготовить два разнохарактерных вокальных номера, дающих наиболее полное представление о вокальных и артистических возможностях. Петь можно как с музыкальным сопровождением (фонограмма, аккомпаниатор), так и без сопровождения. Для нижегородского театра "Комедiя" это будет третий по счету мюзикл, который поставлен продюсером и композитором Кимом Брейтбургом. Ранее были поставлены спектакли "Леонардо" и "Казанова".



Напомним, что премьера спектакля "Голодранцы и аристократы" состоялась в нижегородском театре "Комедiя" 17-18 марта.