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Происшествия

Тело женщины обнаружено на льду под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде 21 марта

21 марта 2018 14:11  [212] Происшествия
Канавинский мост

Канавинский мост

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тело женщины обнаружено на льду под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде 21 марта 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, сообщение от сотрудников скорой помощи поступило в МЧС в 9:55. Тело было обнаружено у первого пролета моста со стороны ул. Черниговской.

Сотрудники МЧС доставили тело на берег. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины и выясняют обстоятельства происшествия. 

Напомним, 25 декабря 2017 года мужчина спрыгнул с Канавинского моста и остался жив. Спасатели вытащили его со льдины в районе катера "Герой"

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