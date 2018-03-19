Тело женщины обнаружено на льду под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде 21 марта Происшествия

Канавинский мост Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тело женщины обнаружено на льду под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде 21 марта 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, сообщение от сотрудников скорой помощи поступило в МЧС в 9:55. Тело было обнаружено у первого пролета моста со стороны ул. Черниговской.

Сотрудники МЧС доставили тело на берег. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины и выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, 25 декабря 2017 года мужчина спрыгнул с Канавинского моста и остался жив. Спасатели вытащили его со льдины в районе катера "Герой"