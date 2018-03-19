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Культура и отдых

Депкульт нижегородской администрации заявил о проведении дополнительного ремонта фасада Литературного музея Горького

21 марта 2018 16:53  [87] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Департамент культуры администрации Нижнего Новгорода заявил о проведении дополнительного ремонта фасада Литературного музея имени А.М. Горького. Об этом директор департамента Наталья Суханова рассказала в ходе доклада о мероприятиях, посвященных 150-летию со дня рождения Горького на заседании Гордумы 21 марта 2018 года.

Депутат Марк Фельдман ("Единая Россия") поинтересовался, в связи с чем фасады снова ремонтируют. "Фасады выглядели ужасно, их отремонтировали в прошлом году, но где-то три-четыре недели назад там снова появились строительные леса", - сообщил Фельдман.

"На этом объекте были проведены противоаварийные работы. Причина в том, что определенный температурный режим повлек за собой некоторые изменения штукатурки и окраски. Вчера была приемка здания, было все откорректировано. И сегодня, 21 марта, объект предстанет в полном объеме", - ответила Суханова.

Депутаты также попросили Суханову разослать информацию о мероприятиях, посвященных юбилею писателя, которые будут проводиться в ближайшее время.

Напомним, ориентировочная стоимость ремонта Дома купчихи Бурмистровой (МБУК "Государственный ордена Почета музей А.М. Горького" ) составляла почти 180 млн рублей. Отреставрировать фасады зданий своих филиалов музей А.М.Горького" планировал к 2018 году.

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