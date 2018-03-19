Пресс-показ фильма "Олег Сорокин. Опровержение лжи Мамонтова и "Пожирателя" состоялся в Москве Общество

Олег Сорокин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пресс-показ фильма нижегородского тележурналиста Александра Демина "Олег Сорокин. Опровержение лжи Мамонтова и "Пожирателя" состоялся в Москве 21 марта 2018 года. Об этом сообщили организаторы показа.

"Этим фильмом я протестую против того беспредела, который творится сейчас в информационном пространстве и от которого каждый из нас страдает. Я говорю о праве каждого из нас на ответ. Вопреки закону о СМИ, некоторые журналисты ведут себя как тролли, которые могут сказать все, что угодно, и не будут отвечать за это" - сказал автор фильма Александр Демин.

Фильм является ответом на информационную кампанию против Сорокина, его семьи и бизнеса его семьи. По мнению участников обсуждения фильма, налицо попытка рейдерского захвата бизнеса.

"Главное здесь – отнять бизнес и собственность. Не удивлюсь, если в ближайшее время в Нижний Новгород придут застройщики из других регионов", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев, который в 1999 – 2003 годах занимал пост мэра Нижнего Новгорода.



Телеведущий "Первого канала" Дмитрий Дибров сравнил ситуацию вокруг ареста Сорокина с индийским кино. Главное, по мнению Диброва, добиться скорейшего выхода арестованного из-за решетки.

В обсуждении фильма приняли участие также писатель Захар Прилепин, директор Института актуальной экономики Никита Исаев, директор АО "Хохломская роспись" Елена Краюшкина, адвокаты Сорокина и Элады Нагорной, многочисленные журналисты федеральных и нижегородских СМИ.

Организаторы пресс-показа фильма разыскали и пригласили простых дольщиков проектов "Столицы Нижний". Дольщики высказали доверие ведущей девелоперской компании и просили журналистов объективно освещать ситуацию и не "раскачивать лодку", поскольку могут пострадать от этого простые люди.

Напомним, зампредседателя ЗС НО Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ. Бывший глава Нижнего Новгорода обвиняется в том, что якобы получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

15 февраля Сорокину был продлен арест до 18 мая 2018 года включительно. Адвокаты вице-спикера ЗС НО обжаловали данное постановление.