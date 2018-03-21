Более 40 письменных обращений от родителей по вопросу организации питания в школах Нижнего Новгорода поступило в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Более 40 письменных обращений от родителей по вопросу организации питания в школах Нижнего Новгорода поступило в департамент образования горадминистрации с начала 2018 года.

Директор департамента Ирина Тарасова после заседания Гордумы 21 марта 2018 года сообщила, что кроме письменных запросов, в департамент регулярно поступают также звонки. Основные вопросы связаны с организацией питания, в частности, блюда иногда поступают на столы в холодном виде. Что касается жалоб на просроченную продукцию, то таких обращений от родителей не было.

Комментируя заявление депутата Владимира Тарасова ("Единая Россия"), который предположил, что один из двух организаторов питания в школы города учредитель ООО "Торговый дом "Народный" Василий Пушкин имеет влияние на Тарасову, директор департамента образования попросила опровержения этой информации.

"Я накануне звонила Владимиру Тарасову, просила, чтобы он написал опровержение этого. Ничего такого нет и быть, в принципе, не может. Все, что там сказано – это клевета", - ответила Тарасова.

На самом заседании Думы депутаты Игорь Богданов ("Справедливая Россия") и Евгений Лазарев пытались инициировать вопрос о необходимости проведения конкурсов на питание в школах города, но большинство – сняли этот вопрос с повестки.

"Нужно создать рабочую группу по питанию с участием депутатов. Та вакханалия, которая происходит в сфере питания, недопустима. У меня такое ощущение, что ставится цель – ликвидировать горячее питание", - сказал Богданов.

"Я бы попросил депутата поосторожнее с выражениями. Было создано рабочее совещание под моим председательством, в котором принимали участие депутаты. Говорить о том, что это вакханалия нельзя. Я буду каждый месяц проводить рабочие совещания. Все депутаты будут выслушаны. Мы будем один раз в месяц фиксировать изменения", - заметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Накануне прокуратура внесла представление Панову в связи с организацией питания в школах и детсадах без конкурсов.

"Ждем ответа от главы города. Организация питания в школах лежит на образовательных организациях, что они и делают. Мы говорим о недостаточной прозрачности данной процедуры. У нас только две компании организуют питание в школах. Говорить о нарушении законодательства в деятельности этих фирм не приходится. Нам нужно, чтобы был издан нормативно-правовой акт администрации города", - сообщил прокурор города Андрей Гальченко.