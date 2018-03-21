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Происшествия

Kia сбила 88-летнюю женщину на парковке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 марта

22 марта 2018 10:51  [25] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Kia сбила 88-летнюю женщину на парковке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 марта 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 17:25 на ул. Дьяконова, 11А. Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля Kia при движении задним ходом совершил наезд на стоявшего на парковке пешехода.

В результате ДТП 88-летняя пенсионерка была госпитализирована с сотрясением головного мозга.

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