Нижегородское "ОКБМ Африкантов" изготовит перегрузочный комплекс для ледоколов нового поколения Бизнес

АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород, входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовит перегрузочный комплекс для ледоколов нового поколения. Об этом пресс-служба компании сообщила 22 марта 2018 года.

Согласно информации, комплекс предназначен для перегрузки активных зон реакторных установок РИТМ-200. Оборудование позволяет выполнять весь комплекс работ в процессе эксплуатации универсальных атомных ледоколов, связанных со вскрытием реактора, выгрузкой отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС), загрузкой новых, монтажом реакторного оборудования и обеспечением физического пуска.

На основании договора со ФГУП "Атомфлот", в 2014-2015 годах специалистами ОКБМ были разработаны технический проект и рабочая конструкторская документация перегрузочного комплекса для реакторной установки (РУ) РИТМ-200.

Разработка нового оборудования велась на основе опыта проектирования, изготовления и эксплуатации перегрузочных комплексов для ледокольных и корабельных установок, с учетом современных требований обеспечения безопасности при выполнении потенциально ядерно- и радиационно-опасных работ. При проектировании учитывались требования ФГУП "Атомфлот" использовать по максимуму существующую инфраструктуру и действующие суда атомного технического обслуживания.

По мнению специалистов ОКБМ, состав оборудования перегрузочного комплекса для ледоколов нового поколения будет отличаться от существующих комплексов для судовых и корабельных реакторов. Изменения связаны с внедрением кассетной активной зоны РУ РИТМ-200. Технические решения, заложенные в конструкции устройств, участвующих в загрузке новых ТВС и выгрузке отработавших, позволяют обеспечивать ориентированную установку шестигранной кассеты в реактор и чехлы хранилища.

Также повышен уровень автоматизации перегрузочных работ. Этого удалось достичь за счет применения современной цифровой системы управления, позволяющей автоматизировать ряд наиболее трудоемких и ответственных технологических операций. Систему управления разработало и изготавливает ФГУП "ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова".

Сейчас в ОКБМ и на предприятиях-контрагентах ведутся работы по изготовлению нового перегрузочного комплекса. В 2017 году на стенде ОКБМ успешно прошли приемочные испытания оборудования, предназначенного для первой загрузки активных зон РУ РИТМ-200 на заводе-строителе.

Согласно договору, до конца 2019 года оборудование перегрузочного комплекса совместно с системой управления должно пройти приемочные испытания на стендах ОКБМ Африкантов и должно быть поставлено заказчику.

СПРАВКА:

АО "ОКБМ Африкантов" – научно-производственный центр атомного машиностроения, на территории которого располагается исследовательская, экспериментальная и производственная база. Бюро осуществляет проектирование, изготовление, испытания и сервисное сопровождение реакторных установок.