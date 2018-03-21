Проект "Творческая мастерская" стартует в ТЦ "Мебельный базар" в Нижнем Новгороде 1 апреля Бизнес

Проект "Творческая мастерская" стартует в ТЦ "Мебельный базар" в Нижнем Новгороде 1 апреля. Об этом пресс-служба торгцентра сообщила 22 марта 2018 года.

Согласно информации, проект организован совместно с детской школой дизайна "Mobile design KIDS". С 1 апреля 2018 года "Творческая мастерская" начнет свою работу и будет готова принять своих первых участников. Начиная с этого дня и далее каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 в мастерской будут проходить разнообразные мастер-классы для детей от семи лет. Главная цель занятий - дать каждому ребенку уверенность в своих силах и привить эстетический вкус.

Маленьким участникам вовсе не обязательно иметь какие-либо навыки, так как все мастер-классы будут проходить под четким руководством профессионала, который научит, подскажет и поможет сотворить чудо своими руками. Все педагоги - практики дизайна и искусства. На занятия не нужно записываться заранее – сюда можно просто прийти по настроению. Каждому юному мастеру будут предоставлены все необходимые атрибуты для творческого процесса.

Тематика занятий самая разнообразная: живопись, создание ювелирных украшений, создание архитектурных экспозиций, мастерская керамики, школа анимации и многое другое. В конце занятия каждому участнику будет вручен диплом, в котором, с помощью ярких наклеек, будут отмечаться все пройденные мастер-классы в "Творческой мастерской". Каждого юного мастера, кроме новых впечатлений и навыков, ожидают подарки для творчества.