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Общество

"Нижегородский водоканал в 2017 году побил рекорды по качеству воды", - Владимир Шацков

22 марта 2018 16:31  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Нижегородский водоканал в 2017 году побил рекорды по качеству воды", – об этом директор по эксплуатации сетей и сооружений ОАО "Нижегородский водоканал" Владимир Шацков сообщил журналистам в рамках пресс-тура по Слудинской станции 22 марта 2018 года.

"Слудинская станция уникальна тем, что она проходила почти все этапы экспериментов по апробации нового оборудования. По объему технологического оборудования эта станция самая сложная и самая серьезная. У нас длительное время были проблемы по восстановлению работоспособности озонаторной, поэтому в этом плане обеспечения всех технологических этапов ни по каким надзорным ведомствам у нас нареканий нет. Технологии меняются из года в год. Мы следим за всем этим. Поэтому намерены использовать все технологии, которые являются рекомендованными для станций водоподготовки и водоочистки", - подвел итог Шацков.

Напомним, что "Нижегородский водоканал" вложит более 1 млрд рублей в модернизацию оборудования и новые проекты в 2018 году.

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