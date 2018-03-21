Холодная вода будет отключена в десяти домах Приокского района Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 23 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Холодная вода будет отключена в десяти домах Приокского района Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 23 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

Согласно информации, в связи с плановыми ремонтными работами с 09:30 до 23:00 холодное водоснабжение будет отключено в домах №№27, 29, 31, 35 и 41 по ул. М. Голованова и домах №№2, 4, 6, 8, 10 по ул. М. Жукова.

Также в связи с плановым ремонтом с 13:00 до 17:00 будет отключено электричество в домах №№53, 55, 57 по ул. Смирнова (Автозаводский район) и с 12:00 до 15:00 – в доме №25/1 по бульвару 60 лет Октября (Советский район).