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Происшествия

Нижегородка отсудила у ДУКа 1,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры

23 марта 2018 11:55  [612] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка отсудила у ДУКа 1,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 23 марта 2018 года.

Согласно информации, в октябре 2017 года на основании судебного решения судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство по делу о возмещении жительнице Нижнего Новгорода ущерба от одного из ДУКов в размере 1,5 млн рублей.

При этом, как отмечает прокуратура, дело велось формально, полный комплекс мер по нему не осуществлялся. Более того, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о наложении ареста на расчетный счет домоуправляющей компании, однако в банк данное постановление не направлялось.

В связи с этим нижегородка обратилась в прокуратуру с жалобой на длительное бездействие судебного пристава-исполнителя. Прокуратура по фактам выявленных нарушений внесла представление в адрес руководителя УФССП России по Нижегородской области. После этого судебный пристав-исполнитель повторно вынес постановление о наложении ареста и направил его в банк, после чего указанные денежные средства были перечислены заявительнице в счет погашения долга.

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