Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода планирует презентовать соцпроект "Стоп угроза" в школах Общество

Администрация Канавинского района Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода планирует организовать презентацию социального проекта "Стоп угроза" в школах района. Об этом сообщает пресс-служба райадминистрации 23 марта 2018 года.

Согласно информации, 22 марта в администрации Канавинского района состоялась встреча социальных предпринимателей и некоммерческих организаций Центра инноваций социальной сферы. В рамках мероприятия участники представили различные общественные инициативы в сферах образования, здравоохранения, международного сотрудничества.

В ходе мероприятия и.о. главы администрации района Михаил Шаров отметил, что подобные инициативы необходимо реализовывать. "Эти проекты могут также найти поддержку и понимание в рамках заседаний Совета директоров", - подчеркнул он.

Среди проектов, представленных в рамках встречи, особый отклик у участников нашла инициатива Весты Шимгаевой, которая представила вниманию присутствующих действующую программу "Стоп угроза", направленную на формирование безопасности детей в интернете и реальном мире. "Считаю, что подобные инициативы крайне важны и необходимы для реализации. Например, цель социального проекта "Стоп угроза" - это донесение до детей информации, которая может спасти жизнь. Проект действительно полезен, в связи с этим я дал поручение для организации презентации проекта руководителям образовательных учреждений Канавинского района", - резюмировал Михаил Шаров.