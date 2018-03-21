СК проверяет информацию о жестоком избиении школьника в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Следователи СУ СК по Нижегородской области проверяют информацию об избиении школьника, проживающего в Ленинском районе. Об этом пресс-служба управления сообщила 23 марта 2018 года.
По данным пресс-службы, информация о жестоком избиении и издевательстве над 15-летним школьником появилась в социальных сетях.
По данному факту организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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