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Происшествия

СК проверяет информацию о жестоком избиении школьника в Ленинском районе Нижнего Новгорода

23 марта 2018 14:42  [1] Происшествия

Следователи СУ СК по Нижегородской области проверяют информацию об избиении школьника, проживающего в Ленинском районе. Об этом пресс-служба управления сообщила 23 марта 2018 года.

По данным пресс-службы, информация о жестоком избиении и издевательстве над 15-летним школьником появилась в социальных сетях.

По данному факту организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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