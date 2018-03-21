Сбербанк прокредитует нижегородскую администрацию на 1 млрд рублей

Администрация Нижнего Новгорода
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ПАО "Сбербанк России" администрацию Нижнего Новгорода на 1 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Согласно информации, в двух из четырех аукционов, назначенных на 23 марта, Сбербанк стал единственным участником. Еще в одном только заявка Сбербанка соответствовала необходимым требованиям. В четвертом аукционе также принимало участие ПАО "Западно-Сибирский коммерческий банк", однако запрошенная им цена оказалась выше. Таким образом, Сбербанку предстоит открыть Нижнему Новгороде четыре кредитных линии, они обойдутся в 78,9 млн рублей при начальной общей стоимости в 80 млн рублей.
Средства необходимы для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципального долга Нижнего Новгорода.
Напомним, что Сбербанк прокредитует также правительство Нижегородской области на 5 млрд рублей.
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