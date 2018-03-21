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Общество

Нижегородская мэрия просит водителей убрать в ночь на 24 марта автомобили с дорог для уборки снега в семи районах

23 марта 2018 18:32  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 23 на 24 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Автозаводском районе на пр. Молодежный (от пр. Октября до ул. Безводная); в Канавинском районе на ул. Октябрьской Революции, ул. Чкалова, ул. Бетанкура, Волжской набережной, ул. Электровозная, ул. Движенцев, ул. Путейская, ул. Гороховецкая; в Ленинском районе на пр. Ленина, ул. Даргомыжского, ул. Молитовская, ул. Голубева, ул. Адмирала Макарова, бульваре Заречный, ул. Новикова Прибоя; в Нижегородском районе на ул. Благовещенская, Похвалихинском съезде, ул. Маслякова, ул. Алексеевская, Зеленском съезде, ул. Ильинская, ул. Рождественская, ул. Малая Ямская; в Приокском районе на Анкудиновском шоссе, ул. Полярная, ул. 40 Лет Победы, Мызинском мосту; в Советском районе на Окском съезде, пр. Гагарина, ул. Уссурийская, ул. Корнилова, ул. Васюнина, ул. Академика Сахарова, ул. Панина; в Сормовском районе на ул. Новосельская, ст. Канава, ул. Бутырская, ул. Большая Починковская.

В Московском районе вывоз снега не запланирован.

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