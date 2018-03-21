Администрация Нижнего Новгорода изменила очерёдность объектов для благоустройства в Московском и Канавинском районах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода изменила очерёдность объектов для благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в двух районах города. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 23 марта 2018 года.

Согласно информации, итоги рейтингового голосования по программе были проанализированы на заседании общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" на 2018-2022 годы.

По итогам обсуждения было принято решение внести корректировки в планы по благоустройству в Московском и Канавинском районах: первую очередь в этих районах начнется благоустройство общественных пространств, занявших вторую строчку рейтинга. Это сквер по улице Григорьева (Канавинский район) и сквер на улице Просвещенской (Московский район).

"Обоснования для этих изменений взвешены и аргументированы. Комплексное и качественное благоустройство сквера Чкалова в Канавинском районе и сквера Героев в Московском районе (которые набрали наибольшее количество голосов по данным районам, - прим. НИА "Нижний Новгород") требует значительного финансирования. Имеющиеся средства не позволят провести требующийся объем работ на должном уровне. Для того, чтобы реализация программы в данных районах не задержалась, и было принято такое решение. Мы обязательно вернемся к объектам, занявшим первую строчку в рейтинговом голосовании в Канавинском и Московском районах в следующем году", - пояснил коллегиальное решение комиссии заместитель департамента и благоустройства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин.

Напомним, что голосование по выбору территории для первоочередного благоустройства проходило в Нижегородской области в день выборов президента РФ, 18 марта 2018 года. По итогам голосования, в Нижнем Новгороде были определены восемь общественных пространств – по одному в каждом районе. Всего в регионе для благоустройства по федеральной программе в 2018 году была выбрана 31 территория.

Как сообщили в горадминистрации, общественные пространства, занявшие первые места по каждому району, начнут благоустраивать уже в 2018 году году. Также глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что до 15 апреля по всем выбранным пространствам необходимо организовать общественные обсуждения, чтобы жители разных микрорайонов приняли в этом процессе участие.