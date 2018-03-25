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Спорт

БК "Нижний Новгород" одержал победу над "Цмоки-Минск" 25 марта со счётом 70:78

26 марта 2018 09:48  [472] Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над "Цмоки-Минск" (Беларусь) в гостевом матче 25 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации, в первой четверти команды шли с разницей в одно-два очка, закончился отрезок со счётом 20:22 в пользу нижегородцев. Вторая четверть стала решающей в матче. Нижегородцы обеспечили себе отрыв с помощью грамотной защиты. Артем Комолов, Джейк Одум и Дмитрий Узинский отметились дальними попаданиями, новичок Сергей Торопов набрал первые два очка за "Нижний Новгород" и заставил Александра Крутикова взять тайм-аут при счете 30:41.

После большого перерыва "Нижний" продолжал контролировать мяч и удерживал преимущество – 49:58. В заключительном отрезке за полторы минуты до финальной сирены игрок "Цмоки" Девон Саддлер трехочковым сократил отставание до пяти очков – 70:75, однако нижегородцы уверенно довели матч до победного - 70:78.

Как отмечает пресс-служба клуба, эта победа позволила БК "НН" вернуться в зону плей-офф Единой Лиги ВТБ и обосноваться на седьмом месте.

Напомним, в предыдущем выездном матче 21 марта БК "Нижний Новгород" проиграл клубу "Умана Рейер Венеция" со счётом 76:86.

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