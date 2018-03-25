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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в приобретении наркотиков через "закладки"

26 марта 2018 10:49  [233] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в приобретении наркотиков через "закладки". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 26 марта 2018 года.

По версии следствия 24 ноября 2017 года около 13:00 36-летний нижегородец через интернет приобрел смесь наркотических средств за 1150 рублей. На ул.Мечникова (Московский район) в "закладке" он забрал наркотики, после чего его остановили сотрудники полиции.

Уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере) направлено в суд Московского района. Максимальное наказание по данной статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Как отмечает прокуратура, обвиняемый женат, на иждивении имеет одного ребенка, работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По факту сбыта наркотического средства выделены материалы проверки в отдельное производство.

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