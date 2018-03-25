Нижегородец подозревается в изнасиловании бывшей сожительницы в автомобиле Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина в Нижнем Новгороде подозревается в изнасиловании бывшей сожительницы в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 26 марта 2018 года.

По версии следствия, днем 22 марта 2018 года в салоне автомобиля марки Nissan, припаркованного у дома по Московскому шоссе, нетрезвый 41-летний подозреваемый, ударив несколько раз бывшую сожительницу, изнасиловал ее. 34-летняя потерпевшая, выбежав из машины, заявила о совершенном в отношении нее преступлении в правоохранительные органы.

Как пояснила потерпевшая, пять лет назад они сожительствовали, затем поддерживали взаимоотношения по бытовым вопросам. В тот день он неожиданно стал домогаться до нее, а получив отказ, избил и изнасиловал.

Подозреваемый вину не признал, он заключен под стражу. Расследование по уголовному делу по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) продолжается.