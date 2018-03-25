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Общество

Движение на ул. Стрелка в Нижнем Новгороде будет закрыто с 27 марта

26 марта 2018 13:29  [175] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение на ул. Стрелка в Нижнем Новгороде будет закрыто с 27 марта 2018 года. Об этом сообщает ГКУ Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог".

Согласно информации, ограничение движения вводится в связи с производством строительных работ по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в районе стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

При этом отмечается, что проезд в РЭО ГИБДД остается открытым. Также для прихожан храма Александра Невского будет организована парковка на территории бывшего порта.

Напомним, что 23 марта построенный к ЧМ "Стадион Нижний Новгород" получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, нижегородская администрация планирует открыть движение по ул.Самаркандской в мае 2018 года. Отвечая на вопрос, почему улица не была открыта для движения 10 февраля, как изначально планировалось, в департаменте дорожного хозяйства ответили, что "сначала была одна транспортная схема, затем ее пересмотрели и пришли к выводу, что она усложнит работу подвоза строительных материалов к стадиону".

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