Облправительство планирует направить 2,7 млн рублей на ремонт фасада здания Театра кукол в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует направить 2,7 млн рублей на ремонт фасада здания Нижегородского академического театра кукол (Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 39а). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, аукцион на право выполнения данных работ назначен на 9 апреля 2018 года. Работы должны быть выполнены до 14 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,7 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижегородской области.



Здание, построенное в 1865 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Его полное название – "Здание, где располагалось Нижегородское общественное собрание, связанное с именами многих деятелей музыкальной культуры. Здесь 2(15) ноября 1917 года была провозглашена Советская власть в Нижегородской губернии".



Напомним, правительство региона утвердило положение о выделении субсидий на ремонт фасадов в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 в объеме 285 млн рублей. Также сообщалось, что некоторые собственники домов отказываются от запланированного к мундиалю ремонта фасадов.