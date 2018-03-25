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Общество

Четвертый фестиваль "Карапузы, на старт!" пройдет в Нижнем Новгороде 21 апреля

26 марта 2018 17:58  [302] Общество

Четвертый фестиваль "Карапузы, на старт!" пройдет в Нижнем Новгороде 21 апреля. Об этом организатор мероприятия "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" сообщила 26 марта 2018 года.

Согласно информации, праздник пройдет на базе спорткомплекса факультета физкультуры и спорта ННГУ (пр. Гагарина, 23, корпус 11, за бассейном "Дельфин"). Для участия в конкурсе приглашаются дети в возрасте от девяти месяцев до трех лет. Отдельный конкурс ожидает обладателей сказочных костюмов.

Для участия в конкурсе необходима предварительная регистрация до 13 апреля.

Дети будут соревноваться в четырех категориях: от девяти месяцев до одного года – ползание на дистанцию пять метров; от одного года до полутора лет – бег на дистанцию 10 метров; от 1,5 до двух лет - бег на дистанцию 10 метров; от двух до трех лет – бег на дистанцию 10 метров. На мероприятие вход свободный.

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Теги:
Дети
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