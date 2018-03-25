Премьера фильма о творчестве Максима Горького "Буревестник" состоится в Нижнем Новгороде в сентябре 2018 года Культура и отдых

Игорь Прокопенко Фото: Страница Игоря Прокопенко на Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Продюсер Игорь Прокопенко анонсировал выход фильма о творчестве Максима Горького в сентябре 2018 года. Об этом он сообщил журналистам в рамках пресс-конференции 26 марта 2018 года.

По его словам, фильм будет представлять собой съемки памятных мест связанных с историей нижегородского писателя. В качестве звукового обрамления к фильму будут звучать отрывки из его произведений в исполнении различных известных людей. Он уточнил, что список из 15 – 20 участников сейчас формируется. Сценарий к фильму написала Оксана Барковская.

Прокопенко также отметил, что первый этап съемок пройдет в рамках фестиваля "Горьковские чтения" в ближайшие дни. Затем съемки будут продолжены. В сентябре 2018 года российская премьера фильма состоится в Нижнем Новгороде.

Организатор фестиваля Дмитрий Бирман сообщил, что фестиваль планируется проводить ежегодно, даже после окончания торжеств, посвященных юбилею писателя.