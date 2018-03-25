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Общество

Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 27 марта автомобили с проезжей части для уборки снега

26 марта 2018 19:14  [191] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 26 на 27 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Автозаводском районе на ул. Строкина, ул. Раевского; в Канавинском районе на метромосту и подходах, ул. Гордеевская, ул. Зимина, ул. Тонкинская, ул. Маршала Казакова, Московском шоссе, ул. Авангардная, ул. Тихорецкая, ул. Актюбинская; в Ленинском районе на пр. Ленина и бульваре Заречный; в Нижегородском районе на ул. Грузинская, ул. Пискунова, ул. Алексеевская, ул. Большая Покровская, пл. Минина; в Приокском районе на ул. Полевая, в п. Черепичный, на пр. Гагарина, ул. Медицинская; в Советском районе на Окском съезде, пр. Гагарина, ул. Корнилова, ул. Васюнина, ул. Академика Сахарова; в Сормовском районе на ул. Планетная, ул. Красносормовская, ул. Метро, ул. Ужгородская.

В Московском районе вывоз снега не запланирован.

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