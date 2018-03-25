Двое нижегородцев подозреваются в хранении на съёмной квартире более 200 г наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое нижегородцев подозреваются в хранении на съёмной квартире более 200 г наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 27 марта 2018 года.

Согласно информации, сотрудники полиции изъяли наркотики общей массой 214,798 г в квартире, арендованной двумя жителями Автозаводского района 21 и 26 лет. Сообщается, что наркотики предназначались для сбыта наркопотребителям.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Как отмечает прокуратура, преступления по данной статье относятся к категории особо тяжких, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

В настоящее время расследование продолжается.