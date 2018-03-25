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Двое нижегородцев подозреваются в хранении на съёмной квартире более 200 г наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 27 марта 2018 года.
Согласно информации, сотрудники полиции изъяли наркотики общей массой 214,798 г в квартире, арендованной двумя жителями Автозаводского района 21 и 26 лет. Сообщается, что наркотики предназначались для сбыта наркопотребителям.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Как отмечает прокуратура, преступления по данной статье относятся к категории особо тяжких, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
В настоящее время расследование продолжается.
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