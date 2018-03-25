Нижегородская команда "ДЮСШ-НН" заняла третье место на фестивале футбола между детьми 2010 года рождения Спорт

Фото: организаторы фестиваля

Нижегородская детская футбольная команда "ДЮСШ-НН" заняла третье место на фестивале футбола между детьми 2010 года рождения. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Как сообщается в пресс-релизе, фестиваль, организаторами которого выступали депутат Рустам Досаев и дирекция стадиона "Северный", завершился в Нижнем Новгороде 25 марта. В мероприятии принимали участие детские футбольные команды: ФК "ЦСКА" (Москва), ФШ "Чертаново" (Москва), ФК "Рубин" (Казань) и нижегородская команда "ДЮСШ-НН 2010". По итогам фестиваля "ДЮСШ-НН" завоевала третье место, обогнав команду "Рубин".

"Команду "ДЮСШ-НН" можно отметить как сплоченную, спортивно-подготовленную команду. В связи с этим можно говорить, что в Нижнем Новгороде есть сильная и достойная команда футболистов, которая сейчас может бороться и проявлять себя с грандами российского футбола", - говорится в сообщении.

Напомним, "Фестиваль футбола между детьми 2010 года рождения" проходил в Нижнем Новгороде 24-25 марта.